ANCONA - Un autentico combattente, Luigi Miti. “Il Professore” ha lottato per tutta la vita, e spesso ha vinto. E se la morte alla fine lo ha sconfitto, come inevitabile, ha resistito indomito, fin quasi all’età record di 109 anni. Li avrebbe compiuti il prossimo 30 dicembre. Si è spento l’altra notte, circondato dagli affetti più cari, nella sua casa. Le figlie Paola e Angela gli sono sempre state accanto, con infinite premure.

I nipoti Isabella, Martina, Ludovico e Lorenzo hanno allietato gli anni del declino: ogni mercoledì pranzavano con lui, ascoltando i mille racconti di vita. E i pronipoti Violante, Filippo e Camilla hanno illuminato di gioia infantile la sua vecchiaia. Era nato nel 1914, a Potenza Picena, da Lorenzo, commerciante, e Anna Cingolani, donna energica e saggia. Il Professore amava ricordare che, quando lui e i fratelli Giuseppe e Caterina erano bambini, una mattina la mamma li aveva svegliati prima dell’alba, per portarli in calesse a godere la vista del sorgere sul sole dal Monte Conero.



Una visione di bellezza, che gli aveva trasmesso quell’amore per la vita che, diceva, «non mi ha mai più abbandonato». E che gli ha ispirato la passione per la medicina, una missione, ad alleviare e salvare l’esistenza di tante persone. Laureato in Medicina a Roma, nel 1940, dieci giorni dopo era già specializzando all’Ospedale Umberto I di Ancona. Sei mesi dopo entrò come sottufficiale medico di complemento nella Regia Marina. E nel ‘42, imbarcato sull’incrociatore Trieste, silurato al largo di Alessandria d’Egitto, si prodigò allo stremo delle forze per soccorrere i feriti, meritando la medaglia al Valor Militare. Fu quello il primo di tanti riconoscimenti alla sua dedizione e all’altissima professionalità, già maturata in giovane età.

Era solito ripetere: «Devo tutto ai professori Patrignani e Campanacci». E alla sua tenacia e visione clinica. Tornato ad Ancona, dove combatté tra le file della Resistenza, si sposò nel 1946. Tornò a lavorare nell’ospedale in cui aveva mosso i primi passi, dove divenne primario di Medicina Generale. «Sono arrivato a seguire ben 120 pazienti, contemporaneamente, nei miei tre reparti». E aggiungeva: «Anche dopo la pensione, c’era chi mi fermava per strada, per ringraziarmi di averlo guarito».

Tanti medici gli devono preziosi insegnamenti e prestigiose carriere: «Miti è stato un Maestro – sottolinea il prof Stefano Gasparini - con un eccezionale intuito clinico. Ha trasmesso a generazioni di medici la straordinaria passione per la medicina e la tenacia per raggiungere una diagnosi. Alla sua intuizione si deve la Pneumologia dell’ospedale di Ancona, che affidò al prof Vittorio Massei, primo dei suoi allievi, e che ho avuto poi l’onore di dirigere. La Pneumologia, ora diretta dalla dottoressa Lina Zuccatosta, onorerà il suo ricordo, proseguendo con la stessa passione, professionalità, spirito di sacrificio che ci ha insegnato».



La città gli ha attribuito la massima benemerenza civica. «A questo grande innovatore, Ancona deve molto», lo rimpiange Antonio Luccarini, che lo affiancò nella scrittura delle memorie “La mia vita per la medicina... e per la libertà”, pubblicato da Affinità elettive per i 100 anni. «Alla passione per la medicina – continua Luccarini – affiancava quella per la libertà, che l’aveva indotto, dopo la guerra, a stracciare la tessera del Pci, perché non garantiva i principi per cui aveva lottato». Lucidissimo fino alla fine, il Prof ha tenuto a votare anche alle ultime amministrative anconetane. «Un desiderio – ricorda la figlia Paola - espresso con la consueta energia, non appena, il lunedì mattina, il clima si era fatto più mite». Oggi, dalle 10 alle 18, la camera ardente in via Thaon de Revel 7, dove domani alle 10 si svolgerà una cerimonia militare laica, privata.