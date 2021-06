Moto d'acqua, nel fine settimana ad Ancona la prova valida per il campionato italiano: ecco il programma e la location

ANCONA - Cresce l'attesa: sabato e domenica si svolgerà nelle acque antistanti la costa dorica la seconda edizione della manifestazione moto d’acqua, prova valida per il Campionato Italiano della Federazione Italiana Motonautica. L`evento vedrà la partecipazione di circa 100 atleti provenienti da tutta Italia, che popoleranno il “paddock” dei piloti allestito nella grande area parcheggio del Marina Dorica, gareggeranno in tredici diverse classi, nelle categorie: Slalom, Endurance e Free-Style.

Tale manifestazione, organizzata dal Club Amici del Mare ASD di Ancona e dal Racing Team H2o di Rimini, con la collaborazione de La Marina Dorica S.p.A. e patrocinata dal Comune di Ancona-Assessorato allo Sport, rappresenta un momento agonistico di rilevanza nazionale poiché vedrà impegnati i migliori atleti italiani di moto d’acqua che si contenderanno il trofeo della manifestazione.

Grande entusiasmo tra gli organizzatori di questa tappa anconitana del Campionato Italiano che vede in campo il riminese Franco Piscaglia del team H2o e, soprattutto, gli esponenti del Club Amici del Mare di Ancona con il presidente Sauro Scolpati, il responsabile medico Enzo Frati ed altri membri del Consiglio direttivo del circolo anconitano. Coordinatore dell’organizzazione sarà, come per eventi passati, il consigliere Michele Covotta assistito dallo staff di Segreteria del Club.

L`evento verrà pubblicizzato a carattere nazionale con riprese video, dalla stessa Federazione Italiana Moto d’Acqua e dalla stampa locale e di settore. Alla manifestazione saranno, infine, presenti rappresentanti della F.I.M., del CONI e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ancona.

Il programma della manifestazione:

venerdì 25 giugno arrivo dei piloti, iscrizioni e verifiche tecniche;

sabato 26 giugno durante la mattinata briefing piloti e prove in mare, in tarda mattinata e nel il pomeriggio si svolgeranno le gare per un orario compreso tra le ore 12,00 e le ore 19,00;

domenica 27 giugno verrà dedicata esclusivamente alle gare dalle ore 9,30 alle ore 17,30. Alle ore 18,00 le premiazioni.

