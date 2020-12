In lacrime per Roberto Trillini, "leone granata": era il presidente del club calcistico Piano San Lazzaro

ANCONA - Il mondo dello sport e non solo piange Roberto Trillini, 62 anni, ex dipendente di Anconambiente e presidente del Piano San Lazzaro. E' morto ieri all'ospedale di Torrette, dov'era ricoverato per un male scoperto nei mesi scorsi, contro cui ha lottato strenuamente. Lascia un grande vuoto nel club calcistico anconetano, che milita in Seconda categoria. Si definiva un "leone granata" e ne andava fiero: un esempio per dirigenti e giocatori, dopo che 4 anni fa lui in prima persona si era impegnato per la rinascita del Piano, sacrificato nel 2010 (quando era in Eccellenza) per trasformarsi in Ancona 1905. Viveva la società a 360 gradi, sempre a disposizione dei suoi giocatori. Lascia i figli Alessandro e Silvia. I funerali si terranno mercoledì alle 10,30 nella chiesa dei Salesiani.

