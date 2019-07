Addio prof Lucarini, una vita in cattedra. Lo sport nel cuore: era l’anima del rugby

di Claudio Comirato

ANCONA - Ha provocato una scia di lutto in città nel mondo della scuola, dello sport e del sociale, la scomparsa del professor Stefano Lucarini, 62 anni, presidente dell’Unione rugbistica anconetana ed ex consigliere di circoscrizione. Lucarini è morto ieri attorno alle 13 all’ospedale di Torrette dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Insegnante di Scienze Motorie all’Istvas, amato e benvoluto da tutti, Stefano Lucarini da qui a qualche mese sarebbe dovuto andare in pensione ma un brutto male nel giro di poco tempo è riuscito a portare via dall’affetto di parenti ed amici un professore e un uomo che ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto e apprezzato.