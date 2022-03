In lacrime per Capitani, 59 anni, volontario infaticabile della Protezione civile

OSIMO - La comunità intera è in lutto per la morte di Maurizio Capitani, 59 anni, volontario della Protezione civile di Osimo e dipendente della ditta LM Monticelli di Passatempo. Da alcuni mesi combatteva contro un male terribile, che ha affrontato con coraggio, senza mai perdere il sorriso.

Circondato dall’affetto dei familiari, si è spento ieri all’ospedale, lasciando un vuoto incolmabile tra i colleghi e tra gli amici volontari della Protezione civile. Maurizio, che da giovane aveva lavorato come barista e cameriere nella sua Osimo, era davvero un uomo buono e generoso. Il tempo libero lo dedicava al volontariato, insieme al gruppo cittadino della Protezione civile di cui era ben presto diventato un punto di riferimento, sia per le sue capacità, sia per la sua innata generosità. Classe 1963, Capitani aveva lavorato in passato al ristorante Da Gigetto e all’ex bar-forno Cotto e Biscotto di Passatempo. Personaggio solare, sempre con il sorriso stampato sulla bocca, sapeva trasmettere allegria e ottimismo con la sua travolgente simpatia. Per questo era circondato da tanti amici veri, che gli volevano bene e oggi ne piangono la scomparsa. Maurizio lascia la moglie Antonella Staffolani e le figlie Elisa, titolare del negozio d’abbigliamento Piramide in piazza don Minzoni, ed Elena.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 15 nella cattedrale di San Leopardo, dove in tanti poteranno un ultimo saluto ad un uomo onesto e gentile, che si è sempre speso per il bene della famiglia e degli amici.

