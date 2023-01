ANCONA - Una vita spesa per gli altri, soprattutto per i giovani del suo quartiere. Se n’è andato a 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 sabato) Federico Bernardini, ex presidente della V circoscrizione, uomo di sport impegnato in politica e nel sociale. Ex macchinista delle Ferrovie, malato da tempo, si è spento martedì all’ospedale di Torrette, dov’era ricoverato a seguito di un’infezione da Covid che ne ha aggravato il quadro clinico.

Per tanti anni ha collaborato con Franco Foresi (compianto papà dell’assessore comunale Stefano) nella circoscrizione di via Manzoni per rendere migliore e più fruibile ai giovani il quartiere Grazie-Tavernelle. «Papà ha fatto tanto per questo quartiere - ricordano i figli Manuela e Massimiliano -. La riqualificazione di via Manzoni con il campo da tennis e pallavolo, la “Capannetta”, luogo di ritrovo per la briscola e il tressette del pomeriggio, il volley femminile seguita con passione per anni nella Juniors Pallavolo Ancona delle Tavernelle, di cui è stato presidente. E poi i tempi del Palio di Ancona negli anni ‘80, abbiamo ancora le medaglie e il gagliardetto nella parete della camera». Bernardini lascia i figli Manuela e Massimiliano, la nuora Federica e i nipoti Daniel, Valentina e Alice, a cui era legatissimo. I funerali si terranno sabato alle 10,30 nella chiesa di S. Maria delle Grazie.