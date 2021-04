Addio all'architetto Maurizio Piazzini, ex assessore e urbanista: sconfitto da un male a 78 anni

ANCONA – «La brutta notizia del decesso, avvenuto ieri pomeriggio, dell'architetto Maurizio Piazzini, ci rattrista profondamente. Alla famiglia va il cordoglio mio personale e di tutta la città. A Maurizio esprimiamo gratitudine e riconoscenza per il grande impegno e i grandi risultati che ha prodotto per la nostra comunità». Sono le parole del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che piange, come tutta la città, l'architetto Maurizio Piazzini, ex assessore comunale alla Cultura dal 1976 al 1983 con la prima giunta Monina, professionista esperto di urbanistica e di paesaggistica, che ha inciso con i suoi progetti in molti luoghi significativi della città di Ancona. Si è spento dopo una malattia a 78 anni.

A Piazzini come assessore alla Cultura dell'Amministrazione dorica si devono la promozione e realizzazione del concorso nazionale per la sistemazione della piazza dell’ex Panificio militare di Ancona, le prime iniziative estive negli spazi culturali aperti della città e le prime collaborazioni con lo scultore Valeriano Trubbiani. Numerosi sono stati gli incarichi attraverso i quali Piazzini ha potuto mettere la propria professionalità a disposizione della cittadinanza, a partire dalla sua tesi di laurea, dedicata a una "Ipotesi di assetto territoriale del comprensorio Sud di Ancona", fino al suo contributo tecnico per la realizzazione del quartiere Verbena. L'architetto Piazzini ha svolto una intensa attività di progettazione architettonica ed edilizia in tutto il territorio regionale, assumendo nella maggior parte dei casi la direzione lavori. In lacrime anche l'ente Parco del Conero, di cui è stato commissario straordinario dal dicembre 2017 al giugno 2019. «Un urbanista con una spiccata sensibilità verso la cultura - sottolinea il presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti - alla famiglia dell’arch. Piazzini va il nostro più sincero e affettuoso abbraccio». Uomo e professionista di indubbia competenza e sensibilità culturale, Piazzini ha preso parte ad alcuni tra i progetti più significativi per lo sviluppo del territorio tra cui il Piano del Parco e l’Archeodromo al Conero.

