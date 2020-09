Addio Luigi, una vita in spiaggia al servizio dei bagnanti. Fondò lo stabilimento negli Anni '30

ANCONA - Spiaggia di Palombina e quartiere di Collemarino in lutto per la scomparsa di Luigi Provinciali 90 anni, decano dei bagnini. Negli anni Trenta ha fondato uno stabilimento balneare, l’attuale Batabanò, poi ceduto nel 2002 assieme al bar. Per oltre 70 anni Provinciali, conosciuto come Gigi, è stato punto di riferimento per tante famiglie con la moglie Maria Teresa detta “Mariola”. Ieri l’addio a Provinciali. In tanti si sono stretti attorno alla moglie e alle due figlie Cristina e Cosetta. A piangerlo anche il nipote Emanuele Lodolini, esponente del Pd. « Gigi è stato un maestro di vita. Una persona buona e sempre disponibile. Un esempio per tutti noi, un padre di famiglia che ha sempre pensato al lavoro sia in spiaggia che da Giampaoli, industria dolciaria a Torrette». © RIPRODUZIONE RISERVATA