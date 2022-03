Scoperta choc: non rispondeva da giorni, ragazzo di 26 anni trovato morto nel suo appartamento, era ancora nel letto

ANCONA – Tragica scoperta questa mattina in un appartamento del viale della Vittoria: un ragazzo di 26 anni, originario della Guinea Bissau, è stato trovato morto nel suo letto. A dare l'allarme sono stati alcuni amici che non lo sentivano da più di una settimana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'automedica e la Croce Gialla, insieme ai carabinieri: una volta entrati, i soccorritori hanno trovato il giovane senza vita nel letto dell'appartamento in cui viveva da solo. Secondo un primo accertamento il 26enne sarebbe morto da giorni, a quanto pare a seguito di un malore fatale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA