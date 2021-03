Il Panathlon Ancona piange Daniele Galassi, una vita alla ditta Cagnoni: per trent'anni è stato socio del club

ANCONA - La città piange Daniele Galassi, 93 anni, persona stimata e conosciuta per le sue spiccate qualità umane e professionali. Originario di Fiordimonte, nell’alto Maceratese, si era trasferito ad Ancona nel 1950 e aveva lavorato come apprezzato ispettore alle vendite della ditta Cagnoni, fino alla pensione. Galassi era anche un grande sportivo, da oltre 30 anni socio Panathlon Club di Ancona, di cui il figlio Riccardo è stato presidente fino a qualche anno fa. Appassionato della montagna, socio dal 1952 del Gruppo Sciatori Ancona, agonista di razza.

Aveva preso parte ad una ventina di Marcialonghe, l’ultima nel 1998, e a diverse gare di sci del Panathlon, l’ultima nel 2006 quando si piazzò secondo nello slalom gigante. Attivo e vitale fino all’ultimo, viene ricordato per la sua innata serietà, senso del rispetto e del dovere. Impegnato anche nel sociale, aveva aiutato la comunità di Capodarco ed era stato attivo nella parrocchia della SS. Annunziata a Capodimonte (era residente con la moglie Carla in via Santo Stefano). Lascia, oltre a Riccardo, avvocato, un altro figlio, Alessandro, e due nipoti. Ricoverato per una ventina di giorni a Torrette per un intervento chirurgico, era appena tornato a casa, in tempo per salutare i suoi familiari, poi la notte scorsa ha accusato una fatale ischemia.

«Papà era una persona corretta e con una grande dignità» racconta il figlio Riccardo. Cordoglio per la scomparsa viene espresso da Andrea Carloni, presidente del Panathlon Club Ancona. «Si tratta di una grave perdita per la grande famiglia del Panathlon International. Daniele era una persona carismatica, un vero punto di riferimento, che incarnava al meglio i valori e gli ideali del nostro club. Nonostante gli anni era voluto sempre rimanere nostro socio, in segno di vicinanza. Ci stringiamo attorno al nostro past president Riccardo e alla sua famiglia in questo momento di lutto». I funerali di Daniele Galassi si svolgeranno domattina alle 10 nella chiesa della Misericordia.

