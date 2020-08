Addio Claudio Farroni, il medico del cuore con la passione per la vela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha combattuto fino alla fine con grande dignità poi il suo fisico ha ceduto piegato da una malattia che non gli ha dato scampo. Ancona piange la scomparsa di Claudio Ferroni 64 anni medico specializzato in cardiologia che per tanti anni ha lavorato all’ospedale Geriatrico di via della Montagnola.Amato e benvoluto da tutti, Claudio Ferroni una volta laureatosi aveva iniziato a lavorare nella guardia medica la cui postazione negli anni 80 era annessa alla sede della Croce Gialla di Ancona.Punto di riferimento per tanti colleghi, Claudio Ferroni proprio in Croce Gialla era poi divenuto un membro del consiglio di amministrazione dando sempre un contributo fattivo grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità. Specializzato in cardiologia questo medico dal cuore d’oro lascia un grande vuoto in tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Per capire chi era Claudio Ferroni basta ricordare un episodio accaduto negli anni 90 quando due balordi gli rubarono la vettura nel parcheggio dell’Inrca per effettuare una rapina nel centro di Ancona mentre lui era in sala operatoria. Una volta ritrovata la macchina dopo qualche ora i Carabinieri lo attesero fuori della camera operatoria per informarlo dell’accaduto. «La cosa più importante è che l’intervento sia riuscito e che questa persona potrà tornare presto a cassa per la macchina non ci sono problemi». Una risposta venuta dal cuore perché Claudio Ferroni era un generoso di natura, uno che pensava sempre al prossimo. I funerali di questo medico, grande appassionato di vela , si terranno oggi pomeriggio alle 17 alla chiesa di Camerano.