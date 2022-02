Non risponde al telefono, gli amici entrano in casa e trovano il 40enne morto sul letto: dramma nella notte

ANCONA – Dramma nella notte in un appartamento di via Martiri della Resistenza, dove è stato trovato il corpo senza vita di un 40enne anconetano. Indagano i carabinieri sul decesso: non sono stati trovati segni di violenza e, secondo il medico del 118, l'uomo sarebbe stato stroncato da un malore fatale che risalirebbe ad almeno dieci ore prima del ritrovamento. Il 40enne era steso sul letto della sua camera, con il cellulare accanto: non è escluso che, sentendosi male, abbia tentato di chiedere aiuto. A dare l'allarme al 112 sono stati amici e familiari, attorno all'una della scorsa notte: non rispondeva al telefono, così si sono presentati a casa, hanno aperto la porta e l'hanno trovato senza vita nel letto. Sul posto si sono precipitati il 118 e la Croce Gialla, insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ancona Centro: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Nell'abitazione non sono stati trovati farmaci o sostanze stupefacenti. Sarà l'autopsia a chiarire le cause di questa tragedia.

