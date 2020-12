Addio alla prof Giuliana Cavezzali, colonna del classico Rinaldini. Anima del volontariato, fondò la sezione dorica dell’Ail

ANCONA - Se n’è andata l’altra notte la professoressa Giuliana Cavezzali, 80 anni, colonna del liceo classico Rinaldini. Era assistita in una casa di cura a Bologna. Resta viva più che mai nel ricordo dei suoi tanti studenti. Ne hanno impressi negli occhi e nel cuore l’immagine minuta, lo sguardo acuto e gentile, le parole capaci di confortare, incoraggiare, dare consigli. Ma soprattutto di trasmettere la sterminata cultura, e di donare emozioni con la letteratura. Le hanno voluto molto bene, più di quanto chiunque altro gliene abbia mai voluto. E di affetto ne ha profuso e ricevuto, moltissimo e profondo, per l’impegno anche al di fuori del Liceo classico Rinaldini, di cui per tanti anni è stata la “vestale”.



Il volontariato

Da quando era morta prematuramente di leucemia l’amica di sempre e collega, Eugenia Salvaderi, non aveva risparmiato tenacia ed energie per fondare, nel 1975, la sezione di Ancona della Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, assieme al professor Giuseppe Cardinali, primario di Oncoematologia, al fratello di Eugenia, Luigi, e con Silvana Giardini, Caterina Bertoldi e altri. Nell’impegno sociale e nella vita, accanto a questa esile donna di ferro e dolcezza, c’era Raffaele Della Mora, suo marito, scomparso troppo presto. Con ammirevole coraggio, rimasta sola, “la Cavezzali” aveva conservato il suo sorriso timido, reso triste dal dolore, ma non meno gentile e partecipe.



Il ricordo

Da qualche anno aveva lasciato la casa di Candia per trasferirsi al centro di Ancona. Fino a poco tempo fa, i suoi affezionati studenti erano sicuri di incontrarla, almeno una volta l’anno, a piazza Diaz o al Passetto, in occasione della campagna di raccolta fondi per l’Ail. Vicepresidente della sezione anconetana dell’Associazione, era sempre presente ai banchetti delle stelle di Natale: più di quei fiori rossi, erano il suo sorriso e lo sguardo tenace ad accendere la generosità. Non è stata ancora fissata la data delle esequie. Sarà sepolta nel cimitero di Pietralacroce.

