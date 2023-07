ANCONA - Un male incurabile ha strappato agli affetti dei suoi cari Gloria Giovagnoli, 55 anni, direttore dell’ufficio esecuzioni penali della Corte d’appello di Ancona. Molto conosciuta in città per essere la presidentessa dell’associazione Amici di Padre Guido Odv, è stata attiva fino all’ultimo nel mondo del volontariato, in particolare verso i più fragili.

La dottoressa Giovagnoli, donna credente e attiva anche all’interno della sua parrocchia, Santa Maria dei Servi, aveva iniziato a collaborare con la Mensa del povero 22 anni fa. «All’inizio ci aiutava a preparare i panini per i più bisognosi - ricorda suor Settimia -, poi cominciò a dare una mano negli uffici fino a quando è diventata presidentessa dell’associazione Amici di Padre Guido».

A gennaio aveva cominciato a riscontrare i primi sintomi della malattia, e a febbraio la diagnosi. Subito le cure nel reparto di oncologia di Torrette. «L’ultima volta che è venuta a trovarci è stato a Pasqua - racconta suor Settimia -. Gloria era una donna molto coraggiosa. Nonostante fosse consapevole delle sue condizioni, ha affrontato tutto ciò con grande forza, non rinunciando mai ad essere gioiosa». Lascia il fratello Lucio, la cognata Valeria e il nipote Thomas. I funerali si svolgeranno lunedì alle 16,30 nella chiesa Santa Maria dei Servi.