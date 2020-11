E’ morta Egle Fazioli, paladina della cultura. Fondò il Fai Marche. Aveva 95 anni

ANCONA - Con grande discrezione, com’è sempre vissuta, Egle Gropallo Fazioli se ne è andata. Nata a Genova il 15 luglio del 1925, la fondatrice del Fai Marche era anconetana d’adozione. Era molto legata alla città, da quando, da ragazza, vi aveva conosciuto il conte Rinaldo Fazioli.

Dopo le nozze, Egle l’aveva seguito negli spostamenti di lavoro, in vari Paesi europei. Per poi tornare a risiedere nella villa, fatta costruire nel parco dei Fazioli a Pietralacroce. L’aveva disegnata lei: aveva studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Affacciata sul mare, è sempre rimasta il suo rifugio, anche dopo la prematura morte di Rinaldo, a 64 anni. E quando il Fondo per l’Ambiente Italiano aveva mosso i primi passi, Egle aveva subito aderito all’iniziativa. Aveva profuso impegno e tenacia, oltre alla competenza in storia dell’arte, per la salvaguardia e la riscoperta del patrimonio culturale della regione, cui sentiva di appartenere. È stata, per moltissimi anni, presidente del Fai Marche. «Giulia Maria Crespi l’aveva voluta ringraziare – ricorda Alessandra Stipa, attuale presidente regionale - conferendole la presidenza onoraria. Donna amabile, una signora d’altri tempi, sempre pronta a cogliere la verità al di là delle apparenze, che pure rispettava». Erano diventate amiche, nonostante la differenza di età. «Debbo a lei – si commuove la Stipa - il mio ingresso nel Fai come volontaria. Felicissima della mia nomina alla presidenza, ha continuato a sostenermi con consigli preziosi. Ci mancherà la sua voce pacata, la sua disponibilità all’ascolto». Appassionata conoscitrice d’arte, frequentava, con occhio esperto, gallerie e pinacoteche. «Una donna di grande classe e intelligenza, spiritosa e saggia», la rimpiange Michele Polverari. «Capace di gesti autentici: quand’ero direttore della Pinacoteca Podesti, concesse in prestito due preziose tele del pittore genovese Alessandro Magnasco». Non aveva figli ed era molto affezionata ai nipoti. Le daranno l’estremo saluto ad Ancona, tra un paio di settimane.



