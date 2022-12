L'Eurocom di Montemarciano ancora sotto scacco dei ladri: lo scorso maggio furono rubati cellulari con modalità analoghe

MONTEMARCIANO- L'assalto di questa mattina - 1 dicembre - alla Eurocom di Montemarciano ha un precedente e, peraltro, neanche tanto lontano nel tempo. Il 27 maggio scorso, infatti, con analoghe modalità furono portati via dal centro di distribuzione logistica diversi telefoni cellulari oltre ad altri apparecchi elettronici.

Il caso specifico

Nella circostanza, sempre nella notte una banda di ladri "professionisti" si era introdotta all'interno del deposito forzando prima il cancello esterno (come mostra la foto in copertina, ndr) poi uno degli ingressi dello stabile.gli ingressi dello stabile. Una volta all'interno la banda ha oltrepassato la porta del caveau, dal quale sono stati asportati vari apparecchi, tra cui molti telefoni cellulari. Sono poi fuggiti con una serie di espedienti per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine: mezzi rubati parcheggiati ad ostruire le varie vie di accesso e chiodi per terra. La stessa modalità utilizzata questa mattina.