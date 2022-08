L'escursione finisce male, scivola e si ferisce alla caviglia: ricerche complicate, donna soccorsa sul monte Conero

ANCONA – Stava facendo un'escursione con il marito sul sentiero 301 del monte Conero, non lontano dal Passo del Lupo, quando è scivolata e si è ferita a una caviglia. La donna non riusciva più ad alzarsi dal dolore, così il marito ha contattato il 112 per allertare i soccorsi.

Scivola durante un'escursione e si ferisce

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico che, dopo difficoltose ricerche, attorno alle 13,30 sono riusciti a localizzare la donna e a soccorrerla. La paziente è stata prelevata e portata fino all'ambulanza per il trasporto all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.