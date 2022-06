Cenerentola? No, grazie. Alla Mole Vanvitelliana si suona fino all'una. Deroga anche ai decibel

ANCONA - Non succederà più, come accadde tre anni fa, che allo scoccare della mezzanotte un dipendente comunale si trovi costretto a staccare gli amplificatori nel bel mezzo di un concerto di beneficenza, mentre sta iniziando a suonare la band più attesa. Basta con gli spettacoli-Cenerentola alla Mole Vanvitelliana, epicentro del cartellone estivo. Con una delibera approvata l’altro ieri, la giunta Mancinelli oltre ad approvare il palinsesto delle attività estive di spettacolo dal vivo, ha deciso di autorizzare una deroga al regolamento acustico comunale del 2011, permettendo che l’attività di intrattenimento alla Mole si svolga fino all’una di notte. E nel caso di eventi e festival che propongono musica rock o comunque di impatto sonoro oggettivamente più elevato per il pubblico, nel pentagono dell’ex Lazzaretto si potrà derogare anche al limite massimo di immissione sonora di 75 decibel.

La delibera

Una scelta, quella di allungare di un’ora la durata degli spettacoli e di togliere il limite alle emissioni sonora, presa dalla giunta comunale «per favorire una migliore organizzazione, svolgimento e declinazione degli eventi estivi – si legge nella delibera -, in particolare quelli di impatto numerico e qualitativo più consistente».

La Mole del resto, spiega l’atto istruttorio allegato alla delibera, è diventata un polo nazionale di riferimento per artisti e operatori e «per il fascino che esercita nei confronti degli artisti, garantisce una programmazione di qualità nazionale». Nel 2022 sono previsti al momento nella corte della Mole Vanvitelliana 40 spettacoli e in totale circa 60 eventi. La programmazione è già iniziata. Dal 17 al 19 giugno si è tenuto il market VinoKilo, con 1.910 presenze, in gran parte giovani e giovanissimi. Le prime tappe del Conero Dance Festival si sono svolte con successo e domenica scorsa si è concluso il festival di poesia La Punta della Lingua.

Gli altri festival che si tengono alla Mole sono: Sconcerti (indie-pop); Acusmatiq (elettronica, lo-fi); Spilla (pop); Ancona Jazz Summer Festival (Jazz); Gulliver Rock (rock); Ancona Foto Festival (fotografia); Adriatico Mediterraneo Festival (musica, cultura); Sensi d’estate (musica, teatro), La Mia Generazione Festival (pop-rock). «Per la realizzazione degli eventi - spiega il Comune - stiamo collaborando con direttori artistici del territorio e nazionali come Giovanni Seneca, Eric Bagnarelli, Mara Polloni, Rodrigo d’Erasmo, Mauro Ermanno Giovanardi, Sonia Antinori».

La mostra

Nel cartellone della Mole spiccano i nomi di alcuni artisti di primo piano da Ascanio Celestini e The Tallest Man On Earth, da Nu genea a Valerio Lundini, da Rodrigo D’Erasmo e Motta, e poi On, Lodo Guenzi, Rita Marcotulli, David Linx, Ada Montellanico, Filippo Timi, Dumbo Gets Mad. Ci sono poi le iniziative legate alla grande mostra antologica di Guido Harari, con incontri nei mesi di agosto e settembre sulla storia di alcuni dei personaggi ritratti da Harari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA