Moglie e marito in vacanza al mare: i ladri svaligiano l'appartamento

di Stefano Rispoli

ANCONA - Marito e moglie si trasferiscono al mare e i ladri ne approfittano per svaligiare il loro appartamento. Estate da dimenticare per una coppia anconetana che si è vista portar via gioielli e ricordi durante la vacanze trascorse nella casa in riviera.Il furto è stato consumato la settimana scorsa ma è difficile sapere il giorno, nessuno ha visto niente, non sono scattati allarmi, non ci sono telecamere e, il proprietario si è reso conto di quanto accaduto l’altra mattina, quando è tornato in città per annaffiare le piante. Ha capito che c’era qualcosa di strano quando ha inserito la chiave nella serratura ma la porta non si apriva.