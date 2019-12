Moglie barricata in casa, lui prova a sfondare la porta ma arriva la polizia

ANCONA - Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia. Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore, con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Numerosi i controlli effettuati dagli agenti delle Volanti soprattutto nelle zone periferiche della città al fine di contrastare i reati contro il patrimonio di tipo predatorio. Posti di controllo sono stati effettuati, anche in maniera simultanea, nelle strade che conducono nei quartieri Q1, 2 e 3, Pinocchio, Candia, Sappanico, Varano, Montacuto, Aspio con l’identificazione di 97 persone ed il controllo di 73 veicoli.

Nell’ambito di dette attività, nella tarda mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nel quartiere Archi, ove una donna sudamericana aveva richiesto l’intervento della Polizia in quanto udiva dei forti rumori provenire dalla porta d’ingresso. “Venite subito mio marito è ubriaco, non voglio farlo rientrare in casa perché ho paura”.

In pochi secondi gli agenti delle Volanti individuavano l’abitazione e, una volta sul posto, si ponevano alla ricerca dell’uomo segnalato che nel frattempo si era dato alla fuga, mentre un altro equipaggio si portava presso l’abitazione della trentenne al fine di verificare la situazione.

Nell’occasione, gli agenti riscontravano che l’uomo, un anconetano di 23 anni, aveva tentato di scardinare la porta del proprio appartamento servendosi di un oggetto metallico con il quale produceva il danneggiamento della stessa in vari punti, ma non era riuscito ad entrare in casa.

La donna, visibilmente impaurita, veniva ascoltata dagli agenti al fine di valutare la situazione in ordine ad eventuali fatti pregressi di violenza domestica. Contemporaneamente, dopo alcuni minuti, i poliziotti dell’altro equipaggio riuscivano a fermare il giovane nelle vicinanze dell’abitazione; lo stesso veniva accompagnato in Questura e denunciato per maltrattamenti ed ubriachezza; infatti, dagli accertamenti, emergeva che lo stesso, alcune settimane fa, aveva spintonato la moglie durante l’ennesima lite fra i due dovuta all’abuso di bevande alcoliche da parte di lui, senza peraltro causarle danni fisici.

