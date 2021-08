Non misura la temperatura e non chiede il Green Pass: titolare multato, palestra chiusa per 5 giorni

ANCONA - Ancora controlli, altre sanzioni. Continuano i controlli amministrativi fortemente voluti dal Questore, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anticovid. Ieri la Squadra Amministrativa di Sicurezza della Questura accertava la violazione nei confronti del personale dipendente di una palestra del comune di Ancona.

In particolare veniva accertato che l'addetto, personal trainer, presente all'ingresso della palestra, non ottemperava all'obbligo di verificare che i clienti fossero in possesso del green pass. Ma oltre a questo ometteva anche di controllare la temperatura alle persone nel momento dell' ingresso nella struttura. In sostanza al titolare della palestra veniva elevata una sanzione amministrativa di 400 euro e notificata la chiusura dell'attività per 5 giorni , tempo a disposizione per adeguarsi allea normativa. In caso di recidiva la chiusura sarà di 30 giorni.

