Minaccia la ex e sfascia l'auto con un martello: 70enne denunciato

ANCONA - Era così arrabbiato che, nel culmine della lite con la donna da cui si sta separando, è arrivata a danneggiare la sua stessa auto, in uso alla convivente. E invece di calmarsi, l’uomo - un 70enne residente in provincia - continuava ad aggirarsi minaccioso in strada, impugnando un martello di gomma con cui minacciava la ex. E’ successo l’altra notte nel quartiere del Piano, intorno all’1 e 30, e quando sono arrivati i poliziotti delle Volanti, avvisati da alcuni residenti allarmati dalle urla in strada, la situazione non si era affatto calmata.Per fortuna i poliziotti sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno fermato l’uomo prima che la situazione degenerasse. Per precauzione i poliziotti hanno ritenuto opportuno procedere al ritiro cautelativo di 15 fucili da caccia per uso sportivo, tre pistole e alcune centinaia di proiettili, tutti regolarmente detenuti in casa dall’uomo, e anche al ritiro del porto d’armi. Il 70enne, incensurato, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.