Minaccia di togliersi la vita e telefona alla questura Poliziotto riesce a salvarla

ANCONA - Nelle primissime ore del mattino alla sala operativa della questura di Ancona, è giunta la telefonata di una donna che con voce flebile riferisce che aveva deciso di farla finita. In lacrime ha raccontato che che voleva solamente lasciare a qualcuno le sue dichiarazioni e di aver scelto per questo la polizia . L'operatore della linea d'emergenza 113 cercava di farsi raccontare dalla donna qualche cosa per poterla identificare e riuscendo a conversare riusciva a carpirle qualche indicazione per identificare dove abitasse la signora e chi fosse. E' stato così possibile inviare sul posto i sanitari che l'hanno potuto aiutare. Grazie alla professionalità del poliziotto è stata salvata una vita.