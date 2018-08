Minacce, richieste di denaro e pedinamenti: allontanata la trans

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Minacce, continue richieste di denaro, scenate di gelosia e pedinamenti all’ex convivente. Ci sono tutti gli ingredienti dello stalking nella denuncia ai carabinieri di un anconetano di 40 anni, per mesi vessato dalla ex, una trans brasiliana di 35 anni che di terminare la love story non ne vuole sapere. Dopo le indagini dei militari e l’informativa in procura, per la vittima è arrivata una prima importante vittoria. Il gip Carlo Cimini ha decretato per la trans il divieto di avvicinamento all’ex compagno e ai luoghi frequentati da lui e dalla famiglia. Anche gli affetti del 40enne, infatti, sarebbero finiti nel mirino della brasiliana, colpiti con raffiche di sms nel cuore della notte e piazzate sotto casa. Lo stalking sarebbe iniziato dalla scorsa primavera da quando il 40enne ha comunicato alla trans di interrompere la relazione e, dunque, far terminare la convivenza.