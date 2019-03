Milza spappolata nella lite â€‹dopo un sorpasso: condannato, pagherà i danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima l’auto che sorpassa uno scooter di grossa cilindrata. Poi, il due ruote che ricambia il favore e torna in testa, forse con una manovra un po’ troppo azzardata. Scatta il testa a testa, il litigio verbale tra i due conducenti e, infine, la colluttazione sotto casa dell’automobilista, alla guida di una Smart. Secondo la sua versione, la notte del 28 settembre 2013, era stato aggredito senza pietà dal centauro, con calci e botte date con il casco all’altezza dell’addome. Un massacro brutale che, stando alla perizia medico legale disposta dal collegio penale del tribunale, gli aveva provocato la rottura della milza.Era stata necessaria l’asportazione dell’organo, eseguita all’ospedale di Macerata il giorno dopo la zuffa avvenuta nella periferia di Filottrano. L’episodio è costato al conducente dello scooter, F.M., 58 anni, un processo per lesioni personali gravissime, data l’operazione subita dalla vittima, un commercialista filottranese. Ieri mattina, l’imputato - noto anche come esperto di arti marziali - è stato condannato a scontare tre anni di reclusione. Anche il pm Serena Bizzarri aveva chiesto la stessa pena emessa dal collegio presieduto dal giudice Carlo Masini. Alla vittima, parte civile tramite l’avvocato Franco Argentati, andrà una provvisionale di 30 mila euro.