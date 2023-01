Migranti in arrivo, la sindaca Mancinelli: «Dove saranno destinati? Aspettiamo di saperlo anche noi»

ANCONA - Il doppio sbarco con più di 100 migranti in arrivo al porto di Ancona è confermato, la sindaca Valeria Mancinelli rassicura sull'assenza di criticità per le operazioni di sbarco, ma non sa offrire risposte (anzi pare chiederle velatamente al ministero degli Interni) sulla destinazione dei migranti che scenderanno dalle due navi. La prima, la Ocean Viking, è attesa per domani sera, martedì 10 gennaio, intorno alle 20; la seconda, la Gea Barents, dovrebbe sbarcare mercoledì mattina. “Le operazioni - spiega in un video la prima cittadina di Ancona - si svolgeranno a bordo delle imbarcazioni e suoi moli della banchina 22. Saranno gestite dal ministero per l'interno tramite il prefetto: per l acittà di Ancona non ci sono pratciolari criticità».

Sulla Ocean Viking, viaggiano 37 stranieri; sulla Geo Barents 73. Tra loro, 13 minori non accompagnati. Arrivano da Sudan, Nigeria, Ciad, Eritrea, Niger, Ghana ed Egitto. Non ci sono donne. «Su dove saranno destinati - spiega Valeria mancienlli - siamo ancora ancora in attesa di informazioni. Anche questa fase è infatti gestita direttamente dal minstero degli Interni che dovra decidere sulle gestione di quest persone all'interno delle varie strutture delle rete del'accoglienza distitubuite sul territorio nazionale. Siamo in attesa di notizie dal Governo».