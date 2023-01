Lite feroce con chi lo ospita da 2 anni ad Ancona, arriva la polizia e si scopre che era irregolare in Italia

ANCONA - Sono intervenuti per una lite furibonda e hanno scoperto un uomo irregolare sul territorio italiano. È accaduto nella giornata di ieri, alle 9, quando su disposizione della Sala Operativa la Squadra Volanti è intervenuta in via Macerata. Sul posto, chi aveva lanciato l'allarme, ha riferito che un suo conoscente, nonché convivente, mentre si trovava all’interno dell’abitazione era improvvisamente andato in escandescenza.

L'identificazione con scoperta

L’uomo era suo ospite da circa due anni. La lite verbale, senza motivazione, è stata confermata dalla moglie e figlia del dell'ospitante. Gli operatori, una volta calmati gli animi, hanno richiesto i documenti identificativi ma l’uomo, ospitato, ha indicato le proprie generalità senza fornire alcun documento. Per tal motivo è stato accompagnato in Questura per una corretta identificazione. Così, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, è risultato non in regola con i documenti per l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale. Pertanto è stato deferito in stato di libertà.