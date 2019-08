"Miglior cucina di pesce": un altro premio per lo chef Moreno Cedroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un sushi di assoluta perfezione, l’incontro di sapori inusuali che sono un invito al viaggio sensoriale e poi tutta la magia del tramonto sul mare nella baia di Portonovo. Tanti ingredienti nelle mani sapienti del maestro chef Moreno Cedroni, che con il suo Clandestino ha conquistato il premio della guida de L’Espresso per la miglior cucina di pesce d’Italia. La notizia è rimbalzata sulla pagina Facebook del “Clandestino di Portonovo”. Lo chef stellato, non nuovo a prestigiosi riconoscimenti per il suo talento, condivide il premio de L’Espresso con il suo staff composto da Alessandro Mandrioli, Luca Naula, Andrea Foletti ed Eugenio Bianchi, oltre a Luca Abbadir (executive della Madonnina del Pescatore con cui Cedroni ogni mese di marzo, propone i nuovi menù). A valere la miglior cucina di pesce d’Italia 2019, è stato il menù degustazione a base di sushi unito a delle novità: dal gin tonic al pino (“Gino e Pino”) presentato sotto forma di ghiacciolo, a “In Fermento” cioè ricciola, salicornia, salsa di piselli, acetosella e verdure fermentate. Ci sono gli spinosini al granchio reale con carote, zenzero, tarassaco e timo (“Soffio di mare e soffio di terra”) o i dolci, lo “Shock al gelato” con gelato al cappero ed essenza di fiore elettrico, o “Terre di mezzo” speciale torta caprese.