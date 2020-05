Mezzo pesante perde gasolio, motociclista vola a terra e rimedia multiple escoriazioni

ANCONA - Emergenza in via XXV Aprile all'altezza di Gelato Più con un motociclista che è caduto a causa di alcune chiazze d'olio lasciate sul selciato da un mezzo pesante. In un primo momento l'uomo non ha accusato particolari fastidi ma intorno alle 19,45 anche a causa delle escoriazioni riportate a gambe, braccia e costato grazie alla Croce Gialla è stato portato all'ospedale di Torrette per i controlli del caso.

