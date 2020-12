Mezzo etto di cocaina purissima e due chili di marijuana: pusher di 57 anni finisce in manette

ANCONA - Un'operazione importante. Nella prima mattinata di ieri al culmine di un’attività info investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un italiano di 57 anni colto in flagranza di detenzione di un’ingente quantità di droga. All’esito della lunga perquisizione, che gli agenti della Sezione Antidroga gli hanno operato nel luogo di lavoro, è stato inizialmente rinvenuto mezzo etto di cocaina purissima.

Le successive ricerche hanno permesso di rivenire oltre due chili di marijuana. Tra il materiale rinvenuto e sequestrato dai poliziotti, non è mancato denaro (950 euro), e materiale atto al confezionamento e allo spaccio dello stupefacente. Determinante per il proseguimento delle indagini è stato anche il ritrovamento di un quaderno manoscritto dove L.B. annotava tutti i conti della sua attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’uomo è stato tradotto in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

