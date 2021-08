Sbattuta dalle onde sugli scogli, sviene a Mezzavalle: ragazza tratta in salvo dal gommone e portata all'ospedale

ANCONA – Momenti di paura questo pomeriggio a Mezzavalle, dove una ragazza di 29 anni si è tuffata ed è stata sbattuta sugli scogli dalle onde. Subito sul posto è intervenuto il gommone della Società di salvamento di Portonovo con a bordo cinque volontari che, lottando contro il mare mosso, hanno raggiunto la ragazza che per alcuni momenti ha perso conoscenza. Utilizzando un dag, speciale dispositivo ausiliario di galleggiamento, l'hanno tratta in salvo e portata a riva per essere stabilizzata, quindi l'hanno caricata sul gommone e poi accompagnata al molo di Portonovo, dove ad attenderla c'era un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Da qui è stata portata al pronto soccorso di Torrette in media gravità per il trauma cranico riportato nello scontro con gli scogli.

