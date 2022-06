Scivola sul sentiero per il mare, ennesimo infortunio a Mezzavalle: turista romana finisce all'ospedale con la caviglia rotta

ANCONA – Ennesimo infortunio sul sentiero per il mare. Questa mattina una turista romana di 68 anni è scivolata e si è fratturata una caviglia mentre percorreva il ripido stradello di Mezzavalle, non nuovo a simili incidenti. Subito le persone che erano con lei hanno allertato i soccorsi. Il 118 si è attivato insieme ai vigili del fuoco che hanno raggiunto la donna, originaria di Cerveteri, per caricarla a bordo della campagnola e riportarla sulla strada provinciale, dove ad attenderla c'era un'ambulanza: è stata accompagnata all'ospedale di Torrette in codice giallo.

