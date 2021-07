Vanno a Mezzavalle, al ritorno le valigie sono sparite: ritrovate con il Gps del cellulare, ma i soldi non ci sono

ANCONA - Vacanze da incubo per una coppia di turisti tedeschi in visita alle bellezze del monte Conero. Domenica si erano regalati una giornata di mare a Mezzavalle, ma al rientro nel B&B in cui alloggiano, attorno alle 18, l’amara sorpresa: erano sparite tutte le valigie dalla loro auto, che pure non presentava segni di effrazione.

I ladri li hanno lasciati letteralmente in mutande, dal momento che hanno portato via i trolley con dentro vestiti, soldi ed effetti personali. La coppia ha subito sporto denuncia alla polizia, domenica sera.

Nella sfortuna, un lieto fine, se così si può dire: ieri mattina lo smartphone del trentenne tedesco ha captato il segnale Gps del tablet custodito in una delle valigie rubate. Proveniva dai campi attorno al parcheggio a monte di Portonovo, non lontano da dove avevano lasciato la loro Alfa Romeo per scendere a Mezzavalle. I due fidanzati tedeschi hanno contattato i carabinieri, intervenuti nella baia con una pattuglia del Norm per attivare le ricerche in collaborazione con una squadra dei vigili del fuoco. I militari e i pompieri sono riusciti a scovare i bagagli rubati: i ladri li avevano trasportati in un luogo sicuro, tra la vegetazione, per tagliarli e impossessarsi di due portafogli con dentro carte di credito e circa 300 euro, oltre a un Iphone. In compenso, hanno lasciato vestiti e scarpe dei due turisti che, perlomeno, potranno continuare la vacanza senza dover ricorrere allo shopping d’emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA