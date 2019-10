Ancona, miele, yogurt e noci: la colazione della Coldiretti per la Mezza Maratona

ANCONA - C’è anche Coldiretti Ancona tra i protagonisti della Mezza Maratona “Città di di Ancona”, l’iniziativa sportiva di domenica 27 ottobre organizzata dalla Sef Stamura. Gli agricoltori del territorio saranno in prima linea con i consigli utili per mantenersi in forma e per affrontare al meglio l’attività sportiva firmati Giorgio Calabresi, dietologo e volto noto al grande pubblico televisivo per le sue partecipazioni in trasmissioni come Lineablu, Porta a Porta, Medicina 33, Tg2 Salute e tante altre.

Cosa mangiare in fase di preparazione atletica e cosa in fase di recupero, i cibi da evitare: il tutto in un volantino che sarà distribuito nel corso della manifestazione dall'info point Coldiretti in zona Passetto e per promuove la qualità e la genuinità del cibo del territorio.

"La giusta alimentazione - commenta la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni - basata sulla eterogeneità della dieta mediterranea e sulla sicurezza alimentare dei cibi è il primo passo per una attività sportiva di qualità. Questi due elementi che rappresentano il pilastro dei bisogni di base sono indispensabili per poter condurre uno stile di vita corretto fatto di salute fisica ed equilibrio emotivo". Gli agricoltori saranno presenti inoltre con la vendita diretta dei loro prodotti al tradizionale mercato di Campagna Amica in via Castelfidardo.

