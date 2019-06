Messa in diretta su Rai Uno: divieto di sosta davanti a San Ciriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue il cartellone delle iniziative organizzate dall’Arcidiocesi Ancona-Osimo per celebrare gli 800 anni del passaggio al porto di Ancona di San Francesco d’Assisi in viaggio verso la Terra Santa. Dopo la proiezione del docufilm “Francesco pellegrino di pace”, in programma ieri sera al cinema Italia, domani alle ore 11 su Raiuno sarà trasmessa in diretta la santa messa, presieduta dall’arcivescovo Angelo Spina, dalla cattedrale di San Ciriaco. «Per ragioni organizzative - spiega una nota della Diocesi -, i fedeli sono pregati di essere in Cattedrale entro le 10.30. Per motivi organizzativi, sarà l’unica celebrazione del mattino.