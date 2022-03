I progettisti ci sono, i fondi anche: il nuovo Mercato delle Erbe per festeggiare i cento anni

ANCONA - I progettisti ci sono. I fondi pure. E anche la data di fine lavori: 31 marzo 2026, pena la revoca dei contributi. Il Mercato delle Erbe potrà così celebrare al meglio il suo primo centenario di vita. La spinta decisiva per il Covent Garden di corso Mazzini è arrivata l’ultimo giorno del 2021, quando in Comune è arrivata la pec del ministero degli Interni con l’assegnazione dei 20 milioni richiesti per le opere della Rigenerazione urbana.

Gli interventi

Un pacchetto di lavori per Mole, Pinacoteca, Biblioteca, PalaVeneto e appunto il Mercato delle Erbe, con una dotazione di 5,3 milioni. La struttura Liberty in ferro e ghisa, realizzata a metà degli anni Venti del Novecento dagli operai del cantiere navale usando in parte il metallo delle navi austriache cedute all’Italia in risarcimento dei danni della I Guerra Mondiale (tra cui la corazzata SMS Erzherzog F. Ferdinand, che aveva cannoneggiato Ancona il 24 maggio 1915) manterrà «la destinazione originaria - si legge nella scheda che accompagna la richiesta al Ministero - così come il suo essere spazio di bellezza di per sé e struttura dall’alta valenza storica. La funzione economica si sposa con la valenza simbolica e la rigenerazione si riverbera sul resto del quartiere, rendendo lo spazio aperto e chiuso del Mercato un luogo con grande potenzialità». Il bando di Rigenerazione urbana ha anche fissato tre paletti da rispettare: entro il 30 giugno 2023 vanno aggiudicati i lavori, prima del 31 dicembre 2024 occorre pagare almeno il 30% degli Stati d’avanzamento lavori mentre le opere devono essere concluse entro il 31 marzo 2026.

L’accordo

Giocando d’anticipo sui tempi, memori anche degli imprevisti affrontati con il Bando periferie, la Giunta Mancinelli ha già stipulato un “Accordo quadro quadriennale per servizi di architettura, ingegneria, servizi complementari e accessori». Ai professionisti il compito di consegnare il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero del Mercato coperto. «Si è già svolto un primo sopralluogo - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini - e si punta a un progetto partecipato con gli operatori attuali. L’obiettivo finale è di far vivere la struttura per tutto il giorno al di là delle attività mercatali ma anche come attrattore culturale, di sevizi e momenti di socialità». Negli ultimi anni la pratica riqualificazione si è arricchita di diversi capitolo. A partire dalla variante al Prg che permette di ampliare il ballatoio del primo piano dagli attuali 622 a 1.164 mq oltre che consentire usi diversi da quello attuale (mercato pubblico), mantenendo la superficie utile complessiva tra piano terra e primo piano di 2.169 mq.

La verifica

È stata inoltre eseguita una verifica di vulnerabilità sismica da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Univpm la quale «ha evidenziato come non siano presenti dissesti macroscopici - si legge tra gli atti - ma zone diffuse di ossidazione, soprattutto nei telai principali e nelle travature della copertura, proponendo una serie di interventi di rinforzo necessari ed altri consigliati, ai fini del miglioramento globale del comportamento strutturale dell’edificio». Mentre uno studio di fattibilità ha dimostrato che si può mantenere attiva, almeno in parte, l’operatività del mercato anche durante l’effettuazione dei lavori. «L’ipotesi - viene sottolineato nei documenti comunali - configura la possibilità di eseguire i lavori di recupero e restauro mantenendo aperte le attività commerciali presenti nella struttura, lavorando per stralci successivi che prevedano lo spostamento provvisorio all’interno della struttura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA