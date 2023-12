ANCONA - Tutti dentro. È il verdetto dei commercianti del Mercato delle Erbe, chiamati in queste ore a decidere la loro sorte in vista del maxi-cantiere da 6 milioni di euro che interesserà lo storico mercato a partire da gennaio. La soluzione è quella anticipata qualche settimana fa dal Corriere Adriatico, «che si fonda sul principio “dell’unitarietà del mercato”» si legge nella nota diffusa dalla Cna di Ancona dopo l’incontro dello scorso 5 dicembre con gli assessori Tombolini ed Eliantonio.

Presenti anche i tecnici e la ditta vincitrice dell’appalto, che quindi lavorerà con un cantiere mobile, ovvero frazionando la struttura in più parti in modo da lavorare “incapsulata” in un’atmosfera sigillata e protetta per non recare disturbo al commercio. Tre le condizioni poste dagli operatori. La prima - accolta - riguarda la possibilità di continuare ad usare l’ingresso lungo via Mazzini per l’accesso pedonale al mercato.

«L’unica porta di accesso al mercato, riconosciuta da tutta la clientela» secondo loro. Poi la certezza di una presenza costante, richiesta (e accolta) in particolare dagli ortofrutta per non rischiare di piantare merce da dover poi buttare causa chiusura dell’attività. L’ultimo punto riguarda i canoni di affitto. «È inevitabile, infatti, che il cantiere che si sta predisponendo porti disagi ed è quindi ipotizzabile un calo della clientela» spiega la Cna, ragion per cui si rivendicano sforbiciate ai canoni.

Su questo punto l’assessore Eliantonio ha chiesto qualche altro giorno di riflessione. Rimandata anche la questione degli ambulanti di corso Mazzini: l’incontro finale non c’è ancora stato. «Ma l’intenzione è quella di chiudere entro Natale, al massimo prima di Capodanno» assicura Eliantonio. Al vaglio l’ipotesi richiesta dai bancarellari, ovvero lo spostamento lungo corso Garibaldi. Il tempo, però, scorre: il cantiere dovrebbe partire subito dopo le feste, al più entro fine gennaio.