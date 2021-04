A spasso al mare e nei mercatini, scattano le multe anti-Covid: stangata su una turista in visita a Portonovo

ANCONA - Tutti a spasso al mattino, in centro, sul Viale, nei parchi e nelle spiagge. Qualcuno si è concesso pure un picnic ai laghetti del Passetto, altri hanno portato i bimbi a giocare sull’altalena in piazza Diaz e nelle aree verdi attrezzate.

Poi ci ha pensato il maltempo a svuotare la città, ma non è bastato a convincere gli anconetani a restare a casa: la passeggiata pre-pasquale si è trasferita al chiuso, nei centri commerciali, nei supermercati. Leroy Merlin, ad esempio, continua a rappresentare un’attrattiva irrinunciabile per molti.

Ciclisti, runner, podisti: finché il meteo ha retto, gli anconetani si sono riversati in centro. D’altronde tira aria di zona arancione (da martedì) e di deroghe per uscire le normative anti-Covid ne prevedono tante, come fare la spesa: il tradizionale mercatino degli Archi ieri mattina brulicava di gente, ammassata sotto i portici.

I controlli delle forze dell’ordine sono stati serrati e non sono mancate le multe per i furbetti. A Falconara, nei pressi di piazza Mazzini, i carabinieri hanno sanzionato 5 persone che chiacchieravano all’aperto, alcune senza mascherina e senza rispettare il divieto di assembramento. Per tutte è scattata la contravvenzione da 400 euro. Stangata anche per alcuni automobilisti sorpresi a varcare il confine tra Ancona e Falconara senza giustificazione: pattuglie dei carabinieri hanno presidiato la Flaminia, dove ieri pomeriggio è stato allestito un posto di blocco nei pressi di Palombina. Anche la polizia ha svolto controlli mirati sulle principali arterie della città, come chiesto dalla prefettura che ha imposto la stretta di Pasqua per contenere la diffusione del contagio ed evitare che le festività si trasformino in un “liberi tutti”. In campo pure i vigili urbani che hanno monitorato il territorio cittadino, presidiando in particolare il Viale della Vittoria, corso Garibaldi e la zona del Passetto, ma anche le spiagge di Palombina e di Portonovo, dove ieri è stata sorpresa una donna residente fuori regione, ma domiciliata a Sirolo, che era andata a visitare la baia. È tornata a casa con una maxi multa da 400 euro. È l’unica sanzione fatta dai vigili che hanno impiegato 11 pattuglie e controllato 45 negozi, 102 persone, 7 auto, 10 mercati e 4 parchi. Oggi verranno dispiegati 28 agenti per le vie del centro, domani 30: una vera task force predisposta dalla comandante Liliana Rovaldi. Sarà una Pasqua “rossa” e blindata, nella quale saranno consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità (partecipare ai riti religiosi rientra nella casistica), fermo restando che oggi e domani è permesso a due persone (e ai loro figli minori di 14 anni) di andare a trovare amici e parenti anche fuori provincia, ma entro i confini regionali, rispettando però il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

