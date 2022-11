Mercatino natalizio domani e domenica: il ricavato alla parrocchia San Paolo di Ancona

ANCONA - Tra un mese è Natale, ma la corsa ai regali è già scattata. Per un pensiero originale e personalizzato, con cui si contribuisce anche a una bella iniziativa solidale, si può visitare il mercatino natalizio che domani (sabato 26 novembre) e domenica è stato allestito presso i locali della parrocchia San Paolo in via Valle Miano ad Ancona.

Mercatino solidale, il ricavato alla parrocchia San Paolo

Il mercatino apre domani dalle 17 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. "Ho un dono te lo dono" il filo conduttore dell'iniziativa: al mercatino vengono messi in vendita oggetti artigianali realizzati a mano: con un prezzo simbolico si potranno acquistare pezzi originali sul tema del Natale e tutto il ricavato ancdrà alla parrocchia di San Paolo.