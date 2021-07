Mercatini, film e supereroi. Arriva Summer Weekend per animare l’estate in città

ANCONA Eventi disseminati in tutta la città, capaci di richiamare la gente dalle spiagge e tenere viva Ancona anche in un periodo difficile come quello estivo, durante il quale il capoluogo si svuota a favore delle località di villeggiatura. È quanto da sempre chiedono i commercianti, piegati prima dalla crisi economica e ora anche dal Covid. Finalmente le loro preghiere sono state esaudite. Ieri gli assessori Paolo Marasca e Stefano Foresi hanno presentato presso l’Infopoint di Piazza Roma il programma della prima edizione dell’Ancona Summer Weekend, una fitta serie di iniziative che animeranno il centro, la periferia e le frazioni per tutta l’estate.



Occasioni di ritrovo

«Già da prima della pandemia stavamo ragionando sull’opportunità di organizzare in varie zone di Ancona eventi che potessero supplire alla mancanza in città di un lungomare – rivela Marasca -. Quell’opportunità dopo il lockdown è diventata una necessità. Così abbiamo deciso di iniziare a creare in centro, ma anche negli altri quartieri, occasioni di ritrovo, che col tempo potrebbero diventare abitudini». Prima di tutto si è pensato ai mercatini dell’artigianato, con un qualcosa in più per battere la concorrenza di molte altre località balneari. Così nelle giornate in cui saranno allestiti i mercatini (tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto a partire dalle 17), corso Garibaldi e piazza Roma ospiteranno anche spettacoli di artisti di strada. Si tratta di spettacoli di vario genere, che vanno dal concerto, alla rappresentazione teatrale, fino all’esibizione circense e allo show di burattini, i quali si svolgeranno tutti in due repliche alle 19 a alle 21:30. L’esempio non deve però essere soltanto quello delle zone di villeggiatura, ma anche delle grandi città d’arte.

Per questo è stato ideato un programma di visite guidate gratuite (ma con prenotazione obbligatoria al 3392922855) all’Ancona storica, con partenza tutti i sabati, alle 17:30, dall’Infopoint di piazza Roma. Gli itinerari sono sei: Ancona Millenaria, Il porto e le sue meraviglie, Da mare a mare, Ancona Vanvitelliana, Trekking Cardeto segreto, Ancona Ebraica.

C’era poi bisogno di eventi in grado di attirare gente da tutta la regione e anche da fuori. Cosa può esserci di meglio se non puntare sulla tradizione enogastronomica locale? Ecco, allora, che il 28 e il 29 agosto coso Garibaldi e piazza Cavour ospiteranno Ancona by Wine, evento dedicato al vino, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, che vedrà la partecipazione delle principali cantine della provincia. Il 3, 4 e 5 settembre sarà invece di scena la birra con la quinta edizione di In bocca al luppolo, festival delle birre artigianali e agricole, in collaborazione con Cna. Durante tutti gli eventi verranno organizzate attività per bambini e ci saranno incursioni di supereroi mascherati. In tali occasioni i commercianti sono invitati a tenere aperte le attività anche in orario serale. Il Comune non ha però dimenticato i quartieri periferici e le frazioni, che verranno toccati dal ciclo di proiezioni cinematografiche gratuite all’aperto (ore 21:15 con prenotazione obbligatoria al 3392922855). Infatti, se otto avranno luogo in piazza Cavour, altre 16 si terranno in altre piazze. Piazza Salvo d’Acquisto, nei weekend di luglio e agosto ospiterà anche una Horror House a cura dell’associazione Fantasia Sogno Realtà, che durante la settimana si trasformerà in Escape Rooom, in cui personaggi del mondo del cinema guideranno i visitatori attraverso un percorso animato da affetti luminosi e sonori. Spettacoli previsti anche al Parco Belvedere di Posatora.



