Alle medie con la droga Arrestato dai carabinieri studente di 18 anni

ANCONA - Che non fosse uno studente modello, lo si intuiva dal curriculum: a 18 anni frequenta ancora la terza media. Ma il vero guaio è che a scuola ci andava con la droga. Quattro grammi di hashish, suddivisi in altrettante dosi, e altri 40 rinvenuti nella casa in cui vive, a Collemarino. Quanto basta per ipotizzare che sui banchi, anziché imparare italiano e storia, insegnava ai giovanissimi l’arte del “fumo”. Dall’aula di scuola a quella del tribunale il passo è stato breve per il neo maggiorenne, finito in manette perché pizzicato a viaggiare sul bus con lo stupefacente in tasca.Il blitz è scattato ieri, poco dopo le 14, da parte dei carabinieri della tenenza di Falconara, saliti sul pullman della tratta Chiaravalle-Ancona. Il baby pusher era appena uscito da una scuola media di Chiaravalle e stava tornando a casa, a Collemarino. Un giorno come tanti altri, che però si è trasformato in un incubo quando ha visto salire a bordo i carabinieri. E’ sbiancato in volto quando i militari si sono avvicinati per farlo scendere e perquisirlo. Dalle tasche dello studente pluriripetente sono spuntate 4 dosi di hashish. La successiva ispezione a casa ha portato alla luce altri quaranta grammi dello stesso stupefacente, nascosti nei comodini e nell’armadio della sua camera da letto. Inevitabile l’arresto con l’accusa di spaccio, anche se poi il ragazzo è stato subito rimesso in libertà in attesa del processo perché il pm non ha ritenuto di dover richiedere l’applicazione di misure cautelari.