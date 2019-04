Maxi zuffa dopo la discoteca per un mix di gelosia e alcol Pugno al volto, giovane ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Botte da orbi all’uscita della discoteca. Tutto per qualche occhiata di troppo, una gelosia accecante e l’alcol a profusione. Notte di sangue a Marina Dorica. La rissa fra stranieri è scoppiata attorno alle 5 di ieri, quando la serata “afro” era ormai finita e le porte del locale erano chiuse. Nel parcheggio esterno alcuni giovani se le sono date di santa ragione. Calci e pugni per futili motivi. Ad avere la peggio è stato un 26enne di nazionalità albanese. I soccorritori del 118 l’hanno trovato seduto a terra con il setto nasale rotto. Era una maschera di sangue, sotto choc e in confusione, anche per colpa dei drink tracannati. Non ha saputo neppure dire chi fosse stato a colpirlo. Chiunque l’ha fatto, l’ha raggiunto al volto con un pugno violentissimo. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Probabilmente dovrà sottoporsi a un’operazione per la ricomposizione della frattura.I referenti del Sui Club, stella polare della movida anconetana, sottolineano che il locale non è minimamente responsabile di questo episodio violento che, in effetti, è avvenuto nel piazzale esterno, quando la discoteca era già chiusa. Gli organizzatori della serata Afro Revolution, che è stata un successo in termini di partecipazione, erano già andati via quando nel parcheggio di Marina Dorica è scoppiata la rissa. L’intervento dei buttafuori, gli ultimi ad andarsene, ha scongiurato il peggio. Sono stati loro a chiamare aiuto, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire insieme al 118, sopraggiunto con un’ambulanza della Croce Rossa. Al loro arrivo, la zuffa si era già risolta perché i responsabili dell’aggressione erano scappati. A terra, c’era soltanto il ragazzo ferito che, un po’ per l’alcol e un po’ per la scarica di colpi ricevuti, faticava a ricordare chi lo aveva malmenato.