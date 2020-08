Maxi tamponamento sotto la galleria: quattro persone in ospedale e un bambino al Salesi. Viabilità in tilt con lunghe code

ANCONA - Maxi tamponamento sotto la galleria del Montagnolo direzione Baraccola con la dinamica ancora da mettere a fuoco. Dai primi elementi acquisiti sembra che un Tir abbia tamponato in rapida successione due vetture e un furgone adibito alla pulizia delle fogne. Sul posto l'automedica di Loreto che stava operando in zona, due mezzi della Croce Gialla, i vigili del fuoco e anche la polizia stradale: sono finiti all'ospedale di Torrette quattro persone mentre un bambino per accertamenti è stato portato al Salesi con l'incidente che ha inevitabilmente provocato ripercussioni sul traffico con lunghe code.

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA