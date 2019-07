Massacra di pugni la fidanzata: era già stato espulso due volte

di Federica Serfilippi

ANCONA - «Abbiamo trascorso la serata a bere insieme. Mi sono ubriacato, non ricordo perché abbiamo litigato. Se l’ho picchiata, le chiedo scusa. So solo che mi sono risvegliato in carcere». È quanto riferito al gip Silvia Corinaldesi dal 22enne tunisinoall’interno dell’appartamento di via Fazioli dove i due convivevano da poche settimane. Ieri mattina, lo straniero è stato portato dal carcere di Montacuto in tribunale per l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Giovanni Bonadies, ha ricostruito la sua versione dei fatti. Lucida fino a un certo punto, poi il buco nero dettato dall’abuso di alcol.