ANCONA Il marito orco la picchia e non la fa uscire di casa. Lei trova il coraggio di denunciarlo alla polizia e lui finisce sotto processo per maltrattamenti in famiglia. Durante il dibattimento, la coppia prova a sanare il rapporto e torna a vivere insieme. Ma la violenza non si placa. Il coniuge alza di nuovo le mani e la donna lo fa riprocessare. Sono i contorni della storia sbarcata ieri mattina nell’aula presieduta dal gup Francesca De Palma, che ha decretato il rinvio a giudizio dell’uomo, un 43enne bengalese.

La seconda tranche





Difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi, per la seconda volta dovrà affrontare un processo per maltrattamenti. La donna, anche lei bengalese, si è costituita parte civile con l’avvocato Andrea Nobili. Il primo procedimento era finito lo scorso giugno con una condanna a quattro anni e un mese di reclusione. Per quel fascicolo, i fatti prendevano in considerazione un lasso di tempo compreso tra il 2016 e il 2018. Nel nuovo processo, il giudice dovrà esprimersi per gli episodi di violenza accaduti tra marzo e agosto 2022. In quel periodo, la coppia era tornata a vivere insieme, un’abitazione di via Fiorini. I due volevano riprovare a far tornare la relazione sul giusto binario. Ma l’idillio, stando a quanto denunciato dalla donna, sarebbe durato ben poco.



La ricostruzione



Secondo le contestazioni, infatti, il 43enne avrebbe vessato quasi quotidianamente la moglie, tra insulti («Sei la figlia di un maiale»), minacce e violenze fisiche. In un’occasione le avrebbe rifilato una violenta manata all’orecchio, in un’altra avrebbe colpito la donna con un pugno in faccia. Ma non solo. Al rientro da un viaggio in Bangladesh con i figli piccoli, la donna non era riuscita ad entrare a casa, trovandosi, di fatto, senza un tetto sopra la testa. Questo perché, di ce lei, il marito a suo insaputa aveva affittato il loro appartamento. È ritrovandosi senza casa che la donna aveva deciso di andare in questura e denunciato il 43enne per la seconda volta.

Per quanto riguarda il primo processo, a pesare sulla condanna dell’imputato era stata soprattutto la testimonianza resa dalla donna. «Non mi dava soldi - aveva detto lei - non voleva che lavorassi e che uscissi con altre donne bengalesi. Se non ubbidivo, mi picchiava anche davanti ai nostri figli». E ancora: «Non potevo sempre ubbidire a mio marito – aveva detto la vittima – e così qualche volta uscivo di casa. Lui si arrabbiava e mi picchiava, dandomi degli schiaffi». Il nuovo processo inizierà a settembre 2024.