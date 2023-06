Cade dal peschereccio, disperso un marinaio: task force per le ricerche

PORTO RECANATI - Un marinaio di Ancona, R.B., 54 anni, risulta disperso dalle 10.30 di questa mattina - mercoledì 21 giugno -: sarebbe caduto in mare dal motopesca su cui era imbarcato e una task force della Capitaneria di porto lo sta cercando ininterrottamente con due motovedette arrivate da Ancona e Civitanova e con l'aereo arrivato da Pescara.

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, a circa 30 miglia dal porto di Porto Recanati, quando il comandante del peschereccio "Rosa dei Venti" di Ancona lo ha cercato a bordo per tirare su le reti: R.B.

non si trovava da nessuna parte. Alcuni colleghi avrebbero notati le sue ciabatte a poppa ma dell'uomo nessuna traccia, così sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto due motovedette della Capitaneria di Ancona e di Civitanova, mentre da Pescara si è alzato in volo anche l'aereo della Guardia costiera. R.B., classe 1969, è molto conosciuto ad Ancona essendo uno dei tifosi storici della squadra biancorossa: ha un figlio e due fratelli che stanno seguendo le operazioni di ricerca con apprensione. Il motopesca "Rosa dei Venti", nel frattempo, ha fatto rientro in porto ad Ancona.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++