La marijuana era light: assolti cinque negozianti. Erano accusati di spaccio

ANCONA - Assolti perché il fatto non costituisce reato: la cannabis sequestrata, infatti, non è da considerare sostanza stupefacente perché caratterizzata da un Thc (il principio attivo Tetraidrocannabinolo) in regola con la normativa vigente. A stabilire l’assoluzione per 5 imprenditori è stato il gup Paola Moscaroli. L’accusa era di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di commercianti con negozi ad Ancona, Jesi, Monsano e Fabriano. Attività che erano finite nel mirino della Finanza nel giugno 2018, nell’ambito di un’inchiesta che aveva portato sia la procura di Ancona sia quella di Macerata a decine di sequestri in negozi specializzati nella vendita della canapa light. Il caso preso in esame ieri faceva riferimento a sequestri modici. In un negozio anconetano gli investigatori avevano messo sotto chiave circa un etto di foglie e inflorescenze. In un altro, sempre nel capoluogo, il sequestro riguardava 25 grammi di sostanza messa in vendita. Per quanto riguarda le attività comprese tra Fabriano, Monsano e Jesi complessivamente gli investigatori avevano portato via circa 25 grammi di cannabis. I blitz della Finanza avevano fatto seguito alla maxi operazione della polizia che aveva portato al sequestro di 13 chili di cannabis, venduti in un negozio di via XXIX settembre. Il titolare è stato assolto.

