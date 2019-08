Il mare pullula di meduse: «Ma non vi preoccupate sono innocue per l'uomo»

di Michele Rocchetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA -«Si tratta della Cotylorhiza Tuberculata, normalmente conosciuta come Cassiopea Mediterranea, una medusa molto comune nei nostri mari, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le acque sono molto ricche di nutrienti».«Assolutamente no. A dispetto delle sue notevoli dimensioni questa specie non è urticante».«Lasciarla dov’è senza danneggiarla. Le meduse hanno un ruolo fondamentale nel ciclo naturale degli organismi marini. Occorre rispettarle limitandosi ad osservarle, magari con l’ausilio di una maschera».