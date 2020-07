Mare mosso, quattro persone soccorse a Portonovo. Tra loro anche un bambino di 10 anni

​ANCONA Il mare mosso mette a dura prova i bagnini. Oggi quattro persone, tra cui anche un bambino di 10 anni, che si sono immerse in mare per un bagno vicino agli scogli all'altezza del ristorante Emilia a Portonovo di Ancona, sono state soccorse perché non riuscivano a rientrare a causa delle onde e della corrente. Sono intervenuti con un motoscafo di salvamento 4 bagnini della squadra Portonovo. Alla guida della barca Edoardo Rubini, di Emilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA