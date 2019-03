Marciapiedi trappola: anziano cade per una buca e si rompe il naso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro pedone ferito a causa dei marciapiedi trappola. Stavolta è successo al Piano. Ieri mattina attorno alle 9,45 una persona anziana camminava dalle parti del parcheggio di piazza D’Armi quando è finita in buca con un piede. Il pedone ha perso l’equilibrio ed è rovinosamente caduto a terra. Non ha fatto in tempo a ripararsi con la mano ed ha battuto violentemente il capo sull’asfalto. Aveva una brutta ferita sul naso e sanguinava, i passanti hanno allertato il 118. Sul posto oltre alle ambulanze per i soccorsi si sono portati anche i vigili e poco dopo gli operai che hanno provveduto a mettere una toppa alla buca trappola e ad altre trovate nelle vicinanze. «Bisogna sempre aspettare che qualcuno si faccia male perché decidano di mettere riparo», lamentava ieri un testimone.